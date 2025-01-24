Юноша украл кассу из кафе и понадкусывал сосиски в тесте в Карелии

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Петрозаводске. Злоумышленник оказался в помещении заведения общественного питания, расположенного в местном торговом центре, в темное время суток. Он похитил из кафе кассовый аппарат, в котором находилось пять тысяч рублей. Преступник также подкрепился сосисками в тесте, которые лежали на прилавке.