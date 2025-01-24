Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы

«Судом установлено, что 19 ноября 2022 года Фролов Н. Е. в период мобилизации, без стечения тяжелых жизненных обстоятельств и каких-либо уважительных причин, самовольно покинул место военной службы. Он убыл к месту своего проживания на территорию Тульской области, где стал проводить время по своему усмотрению, уклоняясь от исполнения обязанностей военной службы, имея реальную возможность продолжить ее прохождение», — говорится в сообщении.