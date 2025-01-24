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Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы

ТУЛА, 24 янв — РИА Новости. Военнослужащего из Тульской области лишили свободны на шесть лет за самовольное оставление места службы в период мобилизации, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Судом установлено, что 19 ноября 2022 года Фролов Н. Е. в период мобилизации, без стечения тяжелых жизненных обстоятельств и каких-либо уважительных причин, самовольно покинул место военной службы. Он убыл к месту своего проживания на территорию Тульской области, где стал проводить время по своему усмотрению, уклоняясь от исполнения обязанностей военной службы, имея реальную возможность продолжить ее прохождение», — говорится в сообщении.

По информации Тульского гарнизонного военного суда, 7 февраля 2024 года местонахождение мужчины установили и вернули в воинскую часть. В судебном заседании он признал свою вину и раскаялся.

«Приговором суда Фролов Н. Е. признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе региональной судебной системы.

Уточняется, что осужденного взяли под стражу в зале суда, ранее ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.