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Черный снег в Сатпаеве: экологи выявили причины аномалии

Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов 24 января сделал заявление касательно черного снега в Сатпаеве, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ведомстве отметили, что с 8 января 2025 года в социальных сетях начали распространяться сообщения жителей города Сатпаев о выпадении черного снега.

«Сотрудниками департамента экологии выявлены причины данного явления: источником являются выбросы загрязняющих веществ котельными теплоэлектростанции ТОО “Kazakhmys Distribution”, которые попадают в атмосферу без полного очищения через очистительные установки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Департамент экологии по Улытауской области в 2024 году по аналогичному факту уже проводил проверку в отношении ТОО «Kazakhmys Distribution». По итогам проверки за выявленые нарушения наложен штраф в размере 42,9 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений.

«С 21 января 2025 года Департамент экологии проводит внеплановую проверку деятельности ТОО “Kazakhmys Distribution”. В настоящее время специалисты отбирают пробы у источников выбросов теплоэлектростанции для дальнейшего анализа. Информация о выявленных нарушениях и предпринятых мерах будет представлена по завершении проверки», — заключили в ведомстве.

экология