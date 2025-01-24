Черный снег в Сатпаеве: экологи выявили причины аномалии

Отмечается, что Департамент экологии по Улытауской области в 2024 году по аналогичному факту уже проводил проверку в отношении ТОО «Kazakhmys Distribution». По итогам проверки за выявленые нарушения наложен штраф в размере 42,9 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений.