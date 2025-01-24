Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали

Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет.