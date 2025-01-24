Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали

Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет.
«Суд избрал командиру судна меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что срок ареста установлен до 16 февраля 2025 года.