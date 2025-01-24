Севастополь включили в зону федеральной ЧС из-за разлива мазута

В декабре 2024 года в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценкам Минприроды, около 4 тыс. т вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне моря оказалось около 5 тыс. т мазута.