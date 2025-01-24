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Чемодан с наркотиками обнаружили на вокзале в Астане

Задержан курьер.

Источник: polisia.kz

Подразделением по противодействию наркопреступности МВД во взаимодействии с Главной транспортной прокуратурой ликвидирован канал поставки наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На территории железнодорожного вокзала в Астане задержан 24-летний парень, у которого изъят чемодан с мефедроном общим весом более восьми килограммов.

Молодой человек, прибывший из Алматы, намеревался распространить наркотики в Астане путём закладок.

«Установлено, что подозреваемый действовал совместно с 21-летним другом, который ранее покинул поезд в Караганде для выполнения аналогичной задачи. Он также задержан, у него изъято около 600 граммов синтетики. В результате оперативной комбинации установлен ещё один соучастник схемы наркосбыта — 30-летний мужчина. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Ведется работа по установлению других причастных лиц», — сообщил зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.