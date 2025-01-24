Чиновницу в Батайске заподозрили во взятках за нелегальную торговлю

— Предварительно, чиновница ежемесячно получала взятки на суммы от 15 до 50 тысяч рублей за разрешение вести торговлю в несанкционированных местах. Деньги от предпринимателей к женщине поступали через доверенное лицо, — рассказали в УФСБ.