Чиновницу в Батайске заподозрили во взятках за нелегальную торговлю

В Ростовской области уголовные дела завели в отношении начальника отдела малого и среднего предпринимательства, торговли администрации Батайска и ее доверенного лица. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по региону.
— Предварительно, чиновница ежемесячно получала взятки на суммы от 15 до 50 тысяч рублей за разрешение вести торговлю в несанкционированных местах. Деньги от предпринимателей к женщине поступали через доверенное лицо, — рассказали в УФСБ.
Дела в отношении подозреваемых завели по статьям «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и «Посредничество во взяточничестве» (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Также следствие за дачу подкупа (ч. 4 ст. 291 УК РФ) начали в отношении одного из предпринимателей.
Напомним, ранее в Батайске начальника управления соцзащиты населения заподозрили в превышении полномочий при назначении помощи в рамках социального контракта. В этом случае ущерб составил 4,9 млн рублей.