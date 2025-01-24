Выехал на красный свет. В Жодино под колеса легковушки попала 15-летняя девушка

Сегодня около 8.00 на пересечении автодороги Р53 Слобода — Новосады с ул. Калиновского в Жодино 43-летний житель Минского района на Citroen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 15-летнюю местную жительницу. Подросток переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована.