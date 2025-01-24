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Выехал на красный свет. В Жодино под колеса легковушки попала 15-летняя девушка

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино под колеса легковушки попала 15-летняя девушка. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня около 8.00 на пересечении автодороги Р53 Слобода — Новосады с ул. Калиновского в Жодино 43-летний житель Минского района на Citroen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 15-летнюю местную жительницу. Подросток переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована.

Правоохранители подчеркнули, что с начала 2025 года в Минской области зарегистрировано пять ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. В них пять детей получили травмы различной степени тяжести. При этом четыре ДТП произошли на пешеходных переходах.