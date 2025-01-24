Копайгородской предъявили обвинение по делу о вымогательстве более 43 млн рублей

По словам защитника, согласно фабуле обвинения, Янина и Алексей Копайгородские вымогали взятку в виде скидки на четыре однокомнатные студии у крупного предпринимателя в Краснодарском крае. «Так называемый мусорный король Арсен Мкртчян вспомнил, что полтора года назад к нему сначала обратилась жена мэра Сочи, а потом и сам мэр с требованием предоставить льготную цену для своей знакомой на приобретение жилья — четырех квартир в бетоне примерно по 30 метров каждая. Примечательно, что время и место встречи с мэром и его супругой Мкртчян не помнит, а в новом обвинении прямо указано, что действия или бездействия мэра Сочи, за которые с Мкртчяна требовалась скидка, вообще не оговаривались», — сказала адвокат, выразив сомнения в объективности по новому предъявленному обвинению.