Копайгородской предъявили обвинение по делу о вымогательстве более 43 млн рублей

«Только что было предъявлено новое обвинение супруге экс-мэра [Сочи] Янине Копайгородской в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ (растрата) и статей 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Таким образом, были объединены в одно производство два уголовных дела в отношении Янины и ее супруга», — рассказала собеседница агентства.
По словам защитника, согласно фабуле обвинения, Янина и Алексей Копайгородские вымогали взятку в виде скидки на четыре однокомнатные студии у крупного предпринимателя в Краснодарском крае. «Так называемый мусорный король Арсен Мкртчян вспомнил, что полтора года назад к нему сначала обратилась жена мэра Сочи, а потом и сам мэр с требованием предоставить льготную цену для своей знакомой на приобретение жилья — четырех квартир в бетоне примерно по 30 метров каждая. Примечательно, что время и место встречи с мэром и его супругой Мкртчян не помнит, а в новом обвинении прямо указано, что действия или бездействия мэра Сочи, за которые с Мкртчяна требовалась скидка, вообще не оговаривались», — сказала адвокат, выразив сомнения в объективности по новому предъявленному обвинению.
По ее словам, бизнес Мкртчяна «регулировался региональной властью, а не муниципальной», и каким-либо образом повлиять на него уже бывший мэр Сочи никак не мог. «Следствие указывает, что Копайгородский встречался с Мкртчяном и договаривался лично, поэтому обвинение в отношении моей подзащитной в посредничестве во взяточничестве совершенно абсурдно», — отметила защитник. — За полтора года квартиры в собственность семьи Копайгородских не переходили, а значит корыстный мотив попросту невозможен".
Также, по словам адвоката, «странным образом» следствие высчитало размер взятки, вмененный супругам. «Поскольку адвокат купила квартиры из расчета стоимости 90 тысяч за квадратный метр вместо, по расчетам следствия, “фактической стоимости 500 тысяч рублей”, то образовавшаяся разница в 43 миллиона [рублей] и признана суммой взятки», — добавила Меткина.
Второе обвинение Алексею Копайгородскому до настоящего времени не предъявлено, заявил в свою очередь ТАСС его адвокат Иван Миронов. Кроме того, защита обоих фигурантов обжалует увольнение Копайгородских из рядов Вооруженных сил РФ, где они проходили службу как участники СВО.
Дело Копайгородских
По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. В ведомстве отмечали, что взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство. Подозреваемые были задержаны прошлой осенью при участии оперативников ГУЭБиПК МВД России, их коллег из Краснодарского края и сотрудников ФСБ России. В жилых и офисных помещениях в городах Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты деньги, ценности, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело о хищении принадлежавшего городу-курорту Сочи имущества в виде земельных участков. В преступлении обвиняются Алексей Копайгородский и его жена.