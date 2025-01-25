Воронежский фермер чудом выжил после атаки лося

В результате нападения фермер получил открытую черепно-мозговую травму, а также ряд других повреждений, которые потребовали немедленной госпитализации. Бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавшего в ближайшую Терновскую районную больницу, где ему была оказана первая неотложная помощь. Однако, учитывая тяжесть его состояния, медики приняли решение о транспортировке пациента в Борисоглебскую районную больницу, где имелись необходимые диагностические мощности и специалисты.