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В Ростовской области мужчина убил знакомую из-за денег

В Батайске мужчина убил знакомую во время ссоры из-за денег.
Источник: Комсомольская правда

В Батайске мужчина убил знакомую из-за денег. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области. Трагедия произошла 22 января этого года в городе Батайске.

По данным следствия, 42-летний мужчина находился дома вместе с 53-летней знакомой. В какой-то момент между ними возникла ссора. В ходе конфликта мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать ее смерть. Позже мужчину задержали. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство».

— В настоящее время задержанному предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.