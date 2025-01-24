В Ростовской области мужчина убил знакомую из-за денег

По данным следствия, 42-летний мужчина находился дома вместе с 53-летней знакомой. В какой-то момент между ними возникла ссора. В ходе конфликта мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать ее смерть. Позже мужчину задержали. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство».