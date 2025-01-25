Жене экс-мэра Сочи предъявили обвинение по делу о вымогательстве 43 млн рублей

По информации адвоката, два уголовных дела по ст. 160 и 291.1 УК РФ в отношении ее подзащитной объединены в одно производство. Согласно фабуле обвинения, супруги требовали у предпринимателя Арсена Мкртчяна скидку на четыре однокомнатные квартиры-студии площадью около 30 кв. м каждая.