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В Курске заключили под стражу обвиняемого по делу о защитных сооружениях

КУРСК, 24 янв — РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска арестовал директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова, обвиняемого в хищении денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории региона, сообщили в объединенной судебной системе Курской области.

Источник: © РИА Новости

«По версии следствия, Федоров, являясь директором ООО “Торговый дом Курск”… в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области, в сумме более 43,5 миллиона рублей. 24 января 2025 года суд избрал в отношении Федорова Д. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе судов.

Ранее Ленинский районный суд Курска арестовал директора корпорации Игоря Грабина на два месяца. Позднее меру пресечения в виде заключения под стражу тот же суд избрал в отношении гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Оба обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).