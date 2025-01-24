В Курске заключили под стражу обвиняемого по делу о защитных сооружениях

«По версии следствия, Федоров, являясь директором ООО “Торговый дом Курск”… в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области, в сумме более 43,5 миллиона рублей. 24 января 2025 года суд избрал в отношении Федорова Д. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе судов.