В Турции арестовали владельца отеля, где при пожаре погибли 78 человек

Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек, 36 из них — несовершеннолетние. Гостиница опечатана и сильно повреждена, ее могут укрепить или окончательно снести, сообщила ранее газета Hürriyet.