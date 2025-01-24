В Турции арестовали владельца отеля, где при пожаре погибли 78 человек

Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек, 36 из них — несовершеннолетние. Гостиница опечатана и сильно повреждена, ее могут укрепить или окончательно снести, сообщила ранее газета Hürriyet.
«В рамках расследования были задержаны 14 человек, суд арестовал в пятницу владельца гостиницы Халита Эргюля», — сообщил телеканал.
Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил в четверг эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.
Отель Grand Kartal в Болу регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. В среду в Турции был объявлен национальный траур по погибшим.