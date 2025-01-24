Не стало в День Победы: в зоне СВО погиб контрактник Алексей Подшиваленко из Башкирии

В Кумертау простились с погибшим на СВО Алексеем Подшиваленко. О прошедшем траурном митинге сообщили местные власти.
Известно, что 48-летний уроженец Башкирии погиб через три недели после своего дня рождения. В ходе боевых действий мужчина получил смертельные ранения и умер в День Победы, 9 мая 2024 года.
Как рассказали в администрации Кумертау, Подшиваленко подписал контракт с Минобороны в начале 2024-го.
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