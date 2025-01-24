Самолет «Аэрофлота» из Стамбула в Москву сел в Астрахани

«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU2131 Стамбул — Москва за 24 января совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета», — говорится в сообщении.
В авиакомпании заверили, что посадка в Астрахани выполнена в штатном режиме. Пассажиров отправят дальше по маршруту на резервном самолете.
«Ориентировочное время вылета — 2:00 по местному времени (совпадает с московским. — РБК)», — добавили в «Аэрофлоте».
Пока пассажиры ждут отправки, им обещали предоставить горячее питание и напитки.
15 января авиакомпания вообще отменила такой же рейс SU2139 из Стамбула в Москву по техническим причинам. Пассажиров затем пересадили на более вместительный самолет.