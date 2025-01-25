Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сопка площадью около 5 километров горела ночью в Приморье

Сотрудники МЧС России борются с возгоранием сухой травы в Находке.

Источник: Аргументы и факты

В районе бухты Лесной около 19 часов вечера 24 января произошло возгорание сухой растительности. Из-за сильного ветра огонь распространился по склону сопки в направлении нефтебазы.

«Угрозы перехода огня на нефтебазу и жилые строения нет. Пожар охватил около 5 километров леса, пал идет в сторону моря», — прокомментировала пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Для предотвращения распространения огня на нефтебазу на месте находились сотрудники МЧС России, работники частной пожарной охраны нефтебазы и муниципальные спасатели. Всего в операции участвовали 31 человек и 8 единиц техники.

В 01:12 пресс-служба МЧС России объявила о ликвидации пожара на территории города Находка.

пожары