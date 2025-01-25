Сопка площадью около 5 километров горела ночью в Приморье

В районе бухты Лесной около 19 часов вечера 24 января произошло возгорание сухой растительности. Из-за сильного ветра огонь распространился по склону сопки в направлении нефтебазы.
«Угрозы перехода огня на нефтебазу и жилые строения нет. Пожар охватил около 5 километров леса, пал идет в сторону моря», — прокомментировала пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Для предотвращения распространения огня на нефтебазу на месте находились сотрудники МЧС России, работники частной пожарной охраны нефтебазы и муниципальные спасатели. Всего в операции участвовали 31 человек и 8 единиц техники.
В 01:12 пресс-служба МЧС России объявила о ликвидации пожара на территории города Находка.