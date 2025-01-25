Пассажирский Boeing совершил жёсткую посадку в Нигерии, пострадали 38 человек

По данным директора по связям с общественностью и защите прав потребителей Федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха, серьёзные ранения получили шесть человек, включая четырёх пассажиров и двух членов экипажа. Ещё 27 пассажиров и пять членов экипажа получили лёгкие травмы. Их оперативно доставили в медицинские учреждения. Причины произошедшего выясняются.