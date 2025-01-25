Самодельное оружие и патроны обнаружили полицейские в доме жителя Подмосковья

«20 января оперативники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Развилковского отдела полиции УМВД по Ленинскому городскому округу и сотрудниками спецслужб на основании постановления Московского областного суда провели комплекс мероприятий, в ходе которых был установлен мужчина 1988 года рождения, подозреваемый в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов. По адресу проживания задержанного были обнаружены предположительно самодельно изготовленные пистолеты различных образцов и их конструктивные составляющие, а также патроны, в том числе предназначенные для пистолетов-пулеметов, самозарядных карабинов и других видов оружия. Злоумышленник для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств доставлен в отдел внутренних дел», — говорится в сообщении.