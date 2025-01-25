Российские учёные научились очищать пляжи Анапы от мазута с помощью бактерий

По словам специалиста-исследователя Ирины Оберемок, технология основана на использовании определённых штаммов микроорганизмов, которые разлагают мазут на нетоксичный бактериальный белок. Последний впоследствии распадается самостоятельно.
«Мы видим, что в песке пошло разрушение песчаных мазутных агломератов, то есть сейчас мазут более доступен для потребления бактериями», — отметила Оберемок.
Ранее в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на 24 участках пляжей из-за шторма. Всего с момента крушения двух танкеров в Керченском проливе только в Крыму было собрано и вывезено 458 тонн загрязнённого песка и гальки.