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Российские учёные научились очищать пляжи Анапы от мазута с помощью бактерий

Исследователи Университета «Сириус» зафиксировали разрушение песчаных мазутных агломератов на пляжах Анапы. Это позволит применить новую технологию биологической очистки местности от нефтепродуктов, сообщила пресс-служба федеральной территории.

Источник: Life.ru

По словам специалиста-исследователя Ирины Оберемок, технология основана на использовании определённых штаммов микроорганизмов, которые разлагают мазут на нетоксичный бактериальный белок. Последний впоследствии распадается самостоятельно.

«Мы видим, что в песке пошло разрушение песчаных мазутных агломератов, то есть сейчас мазут более доступен для потребления бактериями», — отметила Оберемок.

Ранее в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на 24 участках пляжей из-за шторма. Всего с момента крушения двух танкеров в Керченском проливе только в Крыму было собрано и вывезено 458 тонн загрязнённого песка и гальки.