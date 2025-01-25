Суд в Воронеже на 72 часа оставил в изоляторе замминистра ЖКХ Толчееву

Следствие полагает, что ещё до заключения контракта нынешние заместители министра дали указания своим подчинённым занизить данные, которые будут получены подрядчиком. Как утверждают сами подозреваемые, это было сделано с целью избежать повышения тарифов для воронежцев. В результате, по версии следователей, данные об объёмах мусора были занижены, что привело к принятию необъективных нормативов, которые в прошлом году были признаны судом недействительными.