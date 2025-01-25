Суд в Воронеже на 72 часа оставил в изоляторе замминистра ЖКХ Толчееву

Соответствующее ходатайство местного управления МВД было удовлетворено Центральным райсудом Воронежа.
В сентябре прошлого года УМВД было возбуждено уголовное дело, связанное с контрактом, заключённым между крымской компанией ООО «Альфа» и департаментом (ныне — министерством) ЖКХ региона. В рамках этого соглашения компания получила право на выполнение научно-исследовательской работы, направленной на определение нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов для жилого и общественного фондов.
Стоимость работ составила 9,3 миллиона рублей. Компания должна была провести исследование объёмов мусора в нескольких населённых пунктах. На основании полученных данных власти установили нормативы и размер платы за утилизацию отходов.
Следствие полагает, что ещё до заключения контракта нынешние заместители министра дали указания своим подчинённым занизить данные, которые будут получены подрядчиком. Как утверждают сами подозреваемые, это было сделано с целью избежать повышения тарифов для воронежцев. В результате, по версии следователей, данные об объёмах мусора были занижены, что привело к принятию необъективных нормативов, которые в прошлом году были признаны судом недействительными.
Следствие также считает, что эти факты указывают на хищение бюджетных средств, выделенных на проведение исследования.
Кроме Толчеевой, задержана ещё одна заместитель министра — Елена Евсюкова. Рассмотрение вопроса судом об избрании ей меры пресечения также отложено на 72 часа. Полиция просит суд заключить её под стражу на два месяца, а защита считает, что чиновницу можно оставить под домашним арестом.
Обе заместительницы воронежского министра свою вину не признают.