Основателя «русской деревни» задержали на Бали, сообщают СМИ

По словам Адитьяджаи, 25 ноября 2024 года управление уголовных расследований полиции Бали получило жалобу от местных жителей относительно передела сельскохозяйственных земель под коммерческую деятельность. Полиция утверждает, что у владельца и основателя «русской деревни» не было на это соответствующих разрешений.