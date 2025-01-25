Основателя «русской деревни» задержали на Бали, сообщают СМИ

По данным издания, Фрей имеет паспорт Германии. Власти острова утверждают, что его задержание вызвано нарушением «русской деревней» правил, связанных с получением разрешений на землепользование.
«Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях», — объяснил генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая предъявленные Фрею обвинения.
По словам Адитьяджаи, 25 ноября 2024 года управление уголовных расследований полиции Бали получило жалобу от местных жителей относительно передела сельскохозяйственных земель под коммерческую деятельность. Полиция утверждает, что у владельца и основателя «русской деревни» не было на это соответствующих разрешений.