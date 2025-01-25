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Основателя «русской деревни» задержали на Бали, сообщают СМИ

ДЖАКАРТА, 25 янв — РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали задержала Андре Фрея, основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как «русская деревня» из-за особой популярности у граждан РФ, сообщает индонезийский портал Detik.

Источник: © РИА Новости

По данным издания, Фрей имеет паспорт Германии. Власти острова утверждают, что его задержание вызвано нарушением «русской деревней» правил, связанных с получением разрешений на землепользование.

«Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях», — объяснил генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая предъявленные Фрею обвинения.

По словам Адитьяджаи, 25 ноября 2024 года управление уголовных расследований полиции Бали получило жалобу от местных жителей относительно передела сельскохозяйственных земель под коммерческую деятельность. Полиция утверждает, что у владельца и основателя «русской деревни» не было на это соответствующих разрешений.