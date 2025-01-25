Главу Минздрава Камчатки сняли с должности после вспышки гепатита в диспансере

В комментарии журналистам, который опубликовала пресс-служба правительства Камчатки, господин Солодов добавил, что вспышка гепатита — «не единственная проблема в системе здравоохранения» региона, которая «ярко проявились в последние месяцы». По его словам, решение об отставке главы Минздрава Камчатского края он принял «не дожидаясь результатов юридического характера». Губернатор также призвал к кадровым изменениям в онкодиспансере, где произошла вспышка гепатита, на уровне «не ниже заместителя руководителя».