Богомаз: над Брянской областью уничтожен БПЛА самолетного типа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе был уничтожен беспилотный летательный аппарат.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
По информации главы региона, вражеский дрон самолетного типа был обнаружен и ликвидирован силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.
Богомаз отметил, что разрушений зафиксировано не было, а на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в сети появилось видео, на котором военнослужащий ВС РФ ударяет прикладом своего автомата украинский FPV-дрон.