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Богомаз: над Брянской областью уничтожен БПЛА самолетного типа

Пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

По информации главы региона, вражеский дрон самолетного типа был обнаружен и ликвидирован силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Богомаз отметил, что разрушений зафиксировано не было, а на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в сети появилось видео, на котором военнослужащий ВС РФ ударяет прикладом своего автомата украинский FPV-дрон.