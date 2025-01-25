Ударивший женщину во Владивостоке водитель отправился в СИЗО

Во Владивостоке избрали меру пресечения водителю, который ударил по лицу женщину-пешехода, на которую едва не совершил наезд. Под стражей он проведет один месяц и 28 дней, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Днем 22 января мужчина на автомобиле пытался припарковаться на улице Черемуховой. Причем, в неположенном для этого месте. Двигаясь задним ходом, он едва не наехал на 42-летнюю женщину-пешехода.
Испугавшись, та хлопнула папкой по кузову автомобиля, чтобы обратить на себя внимание водителя. Разозлившийся на это мужчина вышел из-за руля и ударил женщину по лицу.
Происшествие попало на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля и распространилось по социальным сетям. Сотрудники полиции быстро разыскали и задержали агрессора.
На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Кстати, ранее агрессивный водитель уже был судим.