Ударивший женщину во Владивостоке водитель отправился в СИЗО

Во Владивостоке избрали меру пресечения водителю, который ударил по лицу женщину-пешехода, на которую едва не совершил наезд. Под стражей он проведет один месяц и 28 дней, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.