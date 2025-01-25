СМИ: Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии

По данным телеканала, власти округа Лос-Анджелес начали расследование в отношении музыканта в 2021 году после того, как несколько женщин, в том числе его бывшая девушка, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, обвинили его в насилии.
«Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем в полной мере без сомнений доказать обвинения в сексуальном насилии», — приводит телеканал заявление офиса окружного прокурора.
При этом там добавили, что несмотря на принятое решение, офис прокурора по-прежнему привержен «поиску справедливости в отношении жертв домашнего и сексуального насилия, когда это возможно с юридической точки зрения».
Мэнсона не раз обвиняли в изнасиловании и противоправных действиях сексуального характера. С обвинениями против певца выступала и американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого запада». Актриса обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами «ужасно издевался» над ней и она «устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа». Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона среди прочего в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес «ужасным искажением реальности».