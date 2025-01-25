Стали известны подробности ДТП на низководном мосту — госпитализирован семимесячный пассажир

Днём 24 января 2025 года на середине моста 47-летний водитель грузовика Nissan Atlas врезался в автомобиль Mazda CX-5, водитель которого сделал вынужденную остановку для замены колеса. При столкновении пострадали водитель «Ниссана» и пассажир «Мазды» — семимесячный ребёнок. Степень тяжести вреда их здоровью уточняется. По предварительным данным, младенец получил серьёзные травмы.
Установлено, что мужчина, управлявший грузовиком, в 2024 году пять раз привлекался к ответственности за превышение разрешённой скорости движения, все штрафы он оплатил. Водительский стаж лихача составляет 17 лет.
Прочие обстоятельства автокатастрофы устанавливаются, назначено проведение ряда исследований.
Напоминаем, с 1 января 2025 года штрафы за превышение скорости и ряд других нарушений в России увеличили, а также снизили скидку при оперативной их оплате с 50 до 25 процентов, Владимир Путин уже подписал соответствующий закон. (Такая «скидка» действует, если штраф оплатить дистанционно в течение 20 дней после назначения). А вот снижать порог превышения скорости, который не облагается штрафом, с 20 до 10 км/ч депутаты Госдумы отказались, сославшись на то, что это даст простор для коррупции.
Впрочем, водителю грузовика, протаранившего «Мазду» на низководном мосту, грозит и уголовная ответственность, если подтвердится тяжкий вред здоровью ребёнка (статья 264 УК РФ).