Стали известны подробности ДТП на низководном мосту — госпитализирован семимесячный пассажир

Напоминаем, с 1 января 2025 года штрафы за превышение скорости и ряд других нарушений в России увеличили, а также снизили скидку при оперативной их оплате с 50 до 25 процентов, Владимир Путин уже подписал соответствующий закон. (Такая «скидка» действует, если штраф оплатить дистанционно в течение 20 дней после назначения). А вот снижать порог превышения скорости, который не облагается штрафом, с 20 до 10 км/ч депутаты Госдумы отказались, сославшись на то, что это даст простор для коррупции.