Гибель семьи в пожаре: полиция СКО возбудила уголовное дело

Напомним, ночью 23 января произошел пожар в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области. По прибытии огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. В ходе тушения на месте пожара обнаружили тела двух взрослых и трех детей.