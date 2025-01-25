Гибель семьи в пожаре: полиция СКО возбудила уголовное дело

По информации телеканала, уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности. В пожаре погибли 40-летний вдовец и четверо детей.
Также сообщается, что похороны пройдут в селе Ступинка сегодня. Местные жители организовали уголок скорби, где выставили фотографии погибших, односельчане несут игрушки и цветы.
Напомним, ночью 23 января произошел пожар в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области. По прибытии огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. В ходе тушения на месте пожара обнаружили тела двух взрослых и трех детей.
Позже стали известны подробности трагедии. На момент пожара в доме находился 40-летний глава семьи, его 18 летняя дочь и дети 13, 10 и 7 лет. Мужчина воспитывал их один. Мать детей умерла 7 лет назад.
Известно, что еще один ребенок 16 лет, студент одного из городских колледжей, на момент пожара находился в Петропавловске. В акимате региона сообщили, что родственникам погибшей в пожаре семьи окажут всестороннюю помощь.