Задержана глава хабаровской турфирмы, обманувшая десятки туристов

В Хабаровске задержали главу туристической фирмы по подозрению в мошенничестве. Женщина продавала несуществующие туры и тратила деньги на свои нужды, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Как выяснили сотрудники МВД, 31-летняя жительница Березовки работала в туристической фирме в Центральном районе. Она заключала договоры с клиентами на организацию туров, но вместо того, чтобы фактически предоставить услуги, забирала деньги и тратила их на личные нужды.
«Женщина рассказывала клиентам о покупке авиабилетов, бронировании отелей и страховых полисах, но на самом деле ничего из этого не делала. Деньги, полученные за туры, она перечисляла на банковскую карту, оформленную на родственницу, или принимала наличные», — отметили в полиции.
При обыске по месту жительства подозреваемой и в офисе фирмы были изъяты договоры, печати, техника, банковская карта и записи о поступлении денег. На данный момент ущерб составляет около 900 тысяч рублей, а потерпевших — четыре человека. Еще около 25 человек, по информации следствия, также пострадали от мошенничества.
Женщина признала свою вину и пообещала вернуть деньги пострадавшим. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия продолжаются.