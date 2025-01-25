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Задержана глава хабаровской турфирмы, обманувшая десятки туристов

Женщина продавала поездки, но фактически их не организовывала, а деньги тратила на свои нужды.

Источник: AP 2024

В Хабаровске задержали главу туристической фирмы по подозрению в мошенничестве. Женщина продавала несуществующие туры и тратила деньги на свои нужды, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как выяснили сотрудники МВД, 31-летняя жительница Березовки работала в туристической фирме в Центральном районе. Она заключала договоры с клиентами на организацию туров, но вместо того, чтобы фактически предоставить услуги, забирала деньги и тратила их на личные нужды.

«Женщина рассказывала клиентам о покупке авиабилетов, бронировании отелей и страховых полисах, но на самом деле ничего из этого не делала. Деньги, полученные за туры, она перечисляла на банковскую карту, оформленную на родственницу, или принимала наличные», — отметили в полиции.

При обыске по месту жительства подозреваемой и в офисе фирмы были изъяты договоры, печати, техника, банковская карта и записи о поступлении денег. На данный момент ущерб составляет около 900 тысяч рублей, а потерпевших — четыре человека. Еще около 25 человек, по информации следствия, также пострадали от мошенничества.

Женщина признала свою вину и пообещала вернуть деньги пострадавшим. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия продолжаются.