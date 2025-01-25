Задержана глава хабаровской турфирмы, обманувшая десятки туристов

При обыске по месту жительства подозреваемой и в офисе фирмы были изъяты договоры, печати, техника, банковская карта и записи о поступлении денег. На данный момент ущерб составляет около 900 тысяч рублей, а потерпевших — четыре человека. Еще около 25 человек, по информации следствия, также пострадали от мошенничества.