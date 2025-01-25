Уголовное дело возбуждено против мигранта с пистолетом, пристававшего к пассажирке такси в Приморье

Напоминаем, девушка, жительница Владивостока, ехала домой на такси из посёлка Липовцы, но водитель по пути заехал за своим приятелем, и они продолжили поездку уже втроём. В районе села Кипарисово попутчик начал приставать к девушке, а в ответ на отказ начал угрожать пистолетом, который достал из бардачка.
Действия мужчины квалифицированы как насильственные действия сексуального характера, это часть 1 статьи 132 УК РФ, возбуждено соответствующее дело, доклад о результатах расследования затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Уточняется, что инцидент произошёл ещё в ноябре 2024 года.
Фигурант уже задержан, следователи готовят ходатайство в суд об аресте подозреваемого.
Будет ли привлечён к какой-либо ответственности сам таксист, пока не сообщается.
Напоминаем, с 2025 года в Приморском крае иностранцам запрещено работать в сфере пассажирских перевозок — как на общественном транспорте, так и в такси, если они трудятся в России по патенту. Соответствующий законопроект губернатор Олег Кожемяко подписал в декабре прошлого года. Всего в перечне сфер деятельности, где запрещено работать мигрантам с патентами, 36 наименований.