Уголовное дело возбуждено против мигранта с пистолетом, пристававшего к пассажирке такси в Приморье

Напоминаем, с 2025 года в Приморском крае иностранцам запрещено работать в сфере пассажирских перевозок — как на общественном транспорте, так и в такси, если они трудятся в России по патенту. Соответствующий законопроект губернатор Олег Кожемяко подписал в декабре прошлого года. Всего в перечне сфер деятельности, где запрещено работать мигрантам с патентами, 36 наименований.