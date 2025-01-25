15 тысяч рублей получит семья мальчика, который отравился шаурмой в Братске

Инцидент произошел еще в июне 2023 года. Тогда 8-летний мальчик из Братска купил в павильоне быстрого питания на Кирова шаурму. Перекусил, а позже ему стало плохо. Ребенок был госпитализирован в ОГБУЗ «Братская детская городская больница», где проходил амбулаторное лечение. Прокуратура подала иск в суд о взыскании с хозяина кафе компенсации в пользу ребенка.