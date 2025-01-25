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15 тысяч рублей получит семья мальчика, который отравился шаурмой в Братске

Ребенок купил шаурму в павильоне быстрого питания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Инцидент произошел еще в июне 2023 года. Тогда 8-летний мальчик из Братска купил в павильоне быстрого питания на Кирова шаурму. Перекусил, а позже ему стало плохо. Ребенок был госпитализирован в ОГБУЗ «Братская детская городская больница», где проходил амбулаторное лечение. Прокуратура подала иск в суд о взыскании с хозяина кафе компенсации в пользу ребенка.

— Употребление в пищу некачественного продукта, приобретенного в кафе, повлекло причинение вреда его здоровью, а также причинило моральный вред. Суд иск удовлетворил, — рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Теперь предприниматель должен выплатить семье мальчика компенсацию в размере 15 тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу его исполнение проконтролирует прокуратура города.