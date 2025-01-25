В Омской области за сутки поймали 54 пешеходов на нарушении ПДД

За минувшие сутки в Омской области в отношении водителей и пешеходов составили 645 административных протоколов. На дорогах произошло всего одно ДТП, в результате которого три человека получили травмы. Это следует из данных Госавтоинспекции Омской области за 24 января 2025 года.