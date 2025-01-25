Омичка украла 205 тысяч рублей у подруги из-под матраса и спрятала в медведя

Жительница Одесского украла 205 тысяч рублей у приехавшей в гости подруги и спрятала деньги в большого плюшевого медведя. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Недавно 19-летняя жительница Азовского района приехала в гости к подруге в село Одесское. С собой у девушки были накопления в размере 205 тысяч рублей. Она спрятала деньги под матрас.
Когда вечером она вернулась в дом, сбережения пропали из тайника. При осмотре жилища оперативники нашли большого плюшевого медведя. Похищенные деньги оказались внутри игрушки.
Хозяйка дома не стала отрицать причастность к краже. Девушка призналась, что решилась на преступление спонтанно. По ее словам, она дождалась, пока подруга уйдет, и забрала деньги из-под матраса.
В отношении 22-летней сельчанки завели уголовное дело о краже в значительном размере. Украденные сбережения вернули владелице.
Ранее мы сообщали, рецидивиста из Омска будут судить за кражу купюры номиналом 5000 рублей, забытой женщиной в банкомате.