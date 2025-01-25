В Астане полиция нашла на вокзале «волшебный чемодан»

АСТАНА, 25 янв. — Sputnik. Линейное отделение полиции на транспорте города Астаны нашли «бесхозный» чемодан. Чуть позже нашли и его владельца. Полиция обратила внимание на нервозное поведение молодого человека, который не спешил признать пропажу и долго колебался, прежде чем это сделать.