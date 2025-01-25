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В Астане полиция нашла на вокзале «волшебный чемодан»

АСТАНА, 25 янв. — Sputnik. Линейное отделение полиции на транспорте города Астаны нашли «бесхозный» чемодан. Чуть позже нашли и его владельца. Полиция обратила внимание на нервозное поведение молодого человека, который не спешил признать пропажу и долго колебался, прежде чем это сделать.

Источник: Сайт МВД Казахстана

Полисмены потребовали вскрыть чемодан, получили отказ, и, когда, наконец, сделали это в присутствии понятых, обнаружили в нем восемь килограмм мефедрона, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Задержанный, 24-летний алматинец, намеревался распространять наркотики в Астане с помощью закладок.

«Подозреваемый действовал совместно с 21-летним другом, который покинул поезд в Караганде. Он также задержан, у него изъято около 600 граммов “синтетики”.

сообщили в МВД

Чуть позже полицейские нашли и задержали третьего соучастника — 30-летнего мужчин.

Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Ведется работа по установлению других причастных лиц.