В Астане полиция нашла на вокзале «волшебный чемодан»

Полисмены потребовали вскрыть чемодан, получили отказ, и, когда, наконец, сделали это в присутствии понятых, обнаружили в нем восемь килограмм мефедрона, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.
Задержанный, 24-летний алматинец, намеревался распространять наркотики в Астане с помощью закладок.
«Подозреваемый действовал совместно с 21-летним другом, который покинул поезд в Караганде. Он также задержан, у него изъято около 600 граммов “синтетики”.
Чуть позже полицейские нашли и задержали третьего соучастника — 30-летнего мужчин.
Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Ведется работа по установлению других причастных лиц.