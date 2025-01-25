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Два человека погибли в ДТП в Заларинском районе

Полицейские устанавливают подробности смертельной аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельное ДТП произошло 24 января около 20 часов вечера в Заларинском районе на 1691 километре дороги Р-255 «Сибирь». 64-летний водитель легковушки из Ангарска выехал на встречную полосу и столкнулся с автовозом, которым управлял 51-летний мужчина.

— В результате ДТП два человека погибли. Это 64-летний водитель и его 42-летняя пассажирка. Еще одному пассажиру понадобилась помощь медиков, но он остался жив, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.

В настоящее время проводится проверка, выясняются причины произошедшего. Сотрудники ГАИ призывают всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не совершать опасных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения.