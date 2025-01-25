Пожар полностью уничтожил воскресную школу при храме в Иркутской области

Из-за чего вспыхнула школа, пока неизвестно. В этом предстоит разобраться дознавателям МЧС. В здании сгорело много груза, который волонтёры собирались отправить в зону специальной военной операции. К счастью, никто не пострадал. Сейчас будут восстанавливать работу центра и искать новое помещение.