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Пожар полностью уничтожил воскресную школу при храме в Иркутской области

В здании школы находился пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО.

Источник: Соцсети

В Вихоревке Братского района произошёл крупный пожар. Сгорело здание воскресной школы при храме Николая Чудотворца. Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат Законодательного Собрания Иркутской области Елена Крыжановская.

«Это был не просто учебный корпус, а место, где находился пункт сбора гуманитарной помощи для наших бойцов. Здесь плели маскировочные сети, собирали необходимые вещи и продукты со всего района для отправки на передовую», — написала Елена Крыжановская.

Депутат опубликовала видео пожара. На кадрах видно, как языки пламени полностью охватили здание.

Из-за чего вспыхнула школа, пока неизвестно. В этом предстоит разобраться дознавателям МЧС. В здании сгорело много груза, который волонтёры собирались отправить в зону специальной военной операции. К счастью, никто не пострадал. Сейчас будут восстанавливать работу центра и искать новое помещение.

Ранее в Железногорске-Илимском Нижнеилимского района мужчина поджог копию Спасской проезжей башни Илимского острога. Огонь полностью уничтожил её.

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