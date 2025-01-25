Пожар полностью уничтожил воскресную школу при храме в Иркутской области

В Вихоревке Братского района произошёл крупный пожар. Сгорело здание воскресной школы при храме Николая Чудотворца. Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат Законодательного Собрания Иркутской области Елена Крыжановская.
«Это был не просто учебный корпус, а место, где находился пункт сбора гуманитарной помощи для наших бойцов. Здесь плели маскировочные сети, собирали необходимые вещи и продукты со всего района для отправки на передовую», — написала Елена Крыжановская.
Депутат опубликовала видео пожара. На кадрах видно, как языки пламени полностью охватили здание.
Из-за чего вспыхнула школа, пока неизвестно. В этом предстоит разобраться дознавателям МЧС. В здании сгорело много груза, который волонтёры собирались отправить в зону специальной военной операции. К счастью, никто не пострадал. Сейчас будут восстанавливать работу центра и искать новое помещение.
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