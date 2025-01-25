Россиянин нанял 24 казахстанцев для работы в Call-центре интернет-мошенников

По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб. Органы прокуратуры призывают граждан быть внимательными, не поддаваться на уговоры о сомнительных инвестиционных вложениях, не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном функционировании подобного Call-центра, сообщать в правоохранительные органы.