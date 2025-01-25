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В Алматы выявлен Call-центр интернет-мошенников

АСТАНА, 25 янв. — Sputnik. Call-центр обнаружен в одном из офисов крупного бизнес-центра Алматы, сообщила прокуратура «южной столицы Казахстана».

Источник: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Прокуратура установила, что организатором мошеннического интернет-хаба выступил гражданин России, который нанял 24 граждан Казахстана. Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, а после перевода денежных средств на свои криптосчета, блокировали звонки от потерпевших.

Изъято 60 единиц компьютеров и другого оборудования, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и "Sim-Box.

указывается в сообщении

Также изъяты блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами (что говорить, как вести себя, переключение на старших менеджеров и т. д.).

По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб.