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В Астраханской области после ДТП с тремя погибшими завели уголовное дело

АСТРАХАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с грузовым автомобилем в Астраханской области, в результате которого три человека погибли и пять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

«По данному факту органом следствия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура области», — говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону сообщалось, что 24 января на автодороге в Енотаевском районе, по предварительным данным, автомобиль «Форд-Транзит» под управлением водителя 1973 года рождения совершил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем «Вольво» под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП погибли мужчина и две женщины, еще пять человек пострадали. По данным пресс-службы губернатора региона, пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.