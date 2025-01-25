В Астраханской области после ДТП с тремя погибшими завели уголовное дело

Ранее со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону сообщалось, что 24 января на автодороге в Енотаевском районе, по предварительным данным, автомобиль «Форд-Транзит» под управлением водителя 1973 года рождения совершил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем «Вольво» под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП погибли мужчина и две женщины, еще пять человек пострадали. По данным пресс-службы губернатора региона, пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.