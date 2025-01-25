Завершены поиски пропавших в Петербурге братьев 8 и 15 лет

23 января двое родных братьев 8 и 15 лет после уроков в школе не вернулись домой в Петербурге. Телефоны мальчишек молчали, а их одноклассники и ближайшие родственники заявили, что не знают, где они. Встревоженные родители, обзвонив всех знакомых и не получив никакой информации, решили обратиться в «ЛизаАлерт».
Они рассказали, что у пропавших без вести сыновей темные волосы, а глаза — карие. В последний раз младшего из них видели в синих штанах и сине-серой куртке, а старшего — в коричневом спортивном костюме и черной куртке. Волонтеры разместили на своих ресурсах ориентировку и приступили к поискам. Долгожданные новости появились лишь на третьи сутки, 25 января, о чем сообщили в группе поисково-спасательного отряда во «ВКонтакте».
— Найдены, живы, — говорится в сообщении.
Где все это время пропадали школьники, не уточняется. Главное, что теперь они снова дома.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала об итогах работы городского филиала «ЛизаАлерт». За 2024 год волонтеры поисково-спасательного отряда получили рекордные 3,9 тысячи заявок об исчезновении людей в Петербурге и Ленинградской области. Такого показателя не было за всю 30-летнюю историю общественного движения.