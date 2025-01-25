Завершены поиски пропавших в Петербурге братьев 8 и 15 лет

Они рассказали, что у пропавших без вести сыновей темные волосы, а глаза — карие. В последний раз младшего из них видели в синих штанах и сине-серой куртке, а старшего — в коричневом спортивном костюме и черной куртке. Волонтеры разместили на своих ресурсах ориентировку и приступили к поискам. Долгожданные новости появились лишь на третьи сутки, 25 января, о чем сообщили в группе поисково-спасательного отряда во «ВКонтакте».