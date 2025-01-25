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Подростков осудили в Иркутске. Они «выбивали» деньги из закладчиков

Троих молодых людей осудили в Иркутске за то, что они похищали закладчиков наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды38».

Источник: AP 2024

Молодых людей задержали летом 2023 года за похищение мужчины. Похитители избили пострадавшего, отрезали ему палец и заставили извиняться на камеру. Проступком похищенного стало то, что он по заданию специализированного интернет-магазина находил чужие «закладки» и должен был их перепродать, но присвоил находки себе. За это «работодатель» решил его наказать: нанял трёх подростков и велел «проучить» мужчину.

К моменту вынесения приговора двум подросткам уже исполнилось 18 лет. Их приговорили к 2 годам и 10 дням колонии общего режима. Третий ещё несовершеннолетний — он отправится на тот же срок в воспитательную колонию.