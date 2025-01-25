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В Новосибирске стали известны подробности пожара с тремя погибшими

Огонь унес жизни двух женщин и ребенка сегодня ночью.

Источник: МЧС РФ

В причинах трагедии, погубившей три человеческие жизни, разбирается прокуратура и Следственный комитет.

Напомним, в три часа ночи 25 января в Октябрьском районе на ул. Тургенева загорелся частный дом. Как рассказали соседи, в доме жила пожилая семейная пара. Накануне трагедии к ним в гости приехали дочь и внучка.

После пожара на пепелище обнаружили тела двух взрослых и ребенка. Позже выяснилось, что погибли девочка, ее мать и бабушка.

— Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре трех человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сообщает Следственный комитет.

Екатерина СОСНИНА.

пожары