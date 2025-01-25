Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи произошло массовое ДТП с возгоранием автомобиля

В массовой аварии в Сочи пострадал ребенок.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Вечером 24 января на улице Транспортной в Сочи произошла массовая авария. Участниками ДТП стали три иномарки.

Водитель автомобиля Volkswagen, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу кроссоверу Toyota. В результате удара автомобиль Toyota отбросило в микроавтобус Fiat. После этого кроссовер загорелся.

«Предварительно, пострадали водитель и два пассажира Fiat, в том числе ребенок», — рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшие есть также в «Тойоте». Однако в ведомстве не уточнили, сколько их.

Ранее в Сочи произошла массовая авария с иномаркой, автобусом и патрульным автомобилем ДПС. ДТП случилось на Курортном проспекте перед поворотом на Мацесту.