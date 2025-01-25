В Сочи произошло массовое ДТП с возгоранием автомобиля

Вечером 24 января на улице Транспортной в Сочи произошла массовая авария. Участниками ДТП стали три иномарки.
Водитель автомобиля Volkswagen, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу кроссоверу Toyota. В результате удара автомобиль Toyota отбросило в микроавтобус Fiat. После этого кроссовер загорелся.
«Предварительно, пострадали водитель и два пассажира Fiat, в том числе ребенок», — рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Пострадавшие есть также в «Тойоте». Однако в ведомстве не уточнили, сколько их.
Ранее в Сочи произошла массовая авария с иномаркой, автобусом и патрульным автомобилем ДПС. ДТП случилось на Курортном проспекте перед поворотом на Мацесту.