На Байкале нелегально перевозили туристов на негодном судне

Как сообщили в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточного межрегионального СУТ СК России, для перевозок эксплуатировалось судно, которое не прошло техническое освидетельствование и не было годным к эксплуатации. Кроме того, отсутствовала соответствующая лицензия. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.