На Байкале нелегально перевозили туристов на негодном судне

Возбуждено уголовное по факту небезопасной перевозки пассажиров на судне на Байкале. В ноябре прошлого года на судне «Корсар-2» осуществлялась нелегальная перевозка за 1 тысячу рублей с человека. Судно курсировало по маршруту Листвянка — Бухта Песчаная, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточного межрегионального СУТ СК России, для перевозок эксплуатировалось судно, которое не прошло техническое освидетельствование и не было годным к эксплуатации. Кроме того, отсутствовала соответствующая лицензия. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.
Добавим, что владелец неоднократно привлекался к административной ответственности за эксплуатацию судна с нарушениями. Ленинский районный суд Иркутска запретил эксплуатацию «Корсара-2».