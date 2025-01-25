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На Байкале нелегально перевозили туристов на негодном судне

Пассажиры платили по 1 тысяче рублей за поездку.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Возбуждено уголовное по факту небезопасной перевозки пассажиров на судне на Байкале. В ноябре прошлого года на судне «Корсар-2» осуществлялась нелегальная перевозка за 1 тысячу рублей с человека. Судно курсировало по маршруту Листвянка — Бухта Песчаная, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточного межрегионального СУТ СК России, для перевозок эксплуатировалось судно, которое не прошло техническое освидетельствование и не было годным к эксплуатации. Кроме того, отсутствовала соответствующая лицензия. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.

Добавим, что владелец неоднократно привлекался к административной ответственности за эксплуатацию судна с нарушениями. Ленинский районный суд Иркутска запретил эксплуатацию «Корсара-2».

Прокуратура