В Воронеже из-за ДТП в автобусе упала 75-летняя пассажирка

В 9.40 в Воронеже на ул. Лизюкова 50-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», по предварительным данным дорожной полиции, следовавший со стороны ул. Жукова в направленении ул. 60 Армии, при перестроении не убедился в безопасности маневра, тем самым создал помеху автобусу «Волгабас». 31-летний водитель автобуса резко затормозил, после чего у него в салоне упала 75-летняя женщина. Ее доставили в больницу.