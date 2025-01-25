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В Воронеже из-за ДТП в автобусе упала 75-летняя пассажирка

Воронежская пенсионерка упала в автобусе, который подрезала иномарка.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом, в котором пострадала пенсионерка. Инцидент произошел утром 24 января в Северном районе.

В 9.40 в Воронеже на ул. Лизюкова 50-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», по предварительным данным дорожной полиции, следовавший со стороны ул. Жукова в направленении ул. 60 Армии, при перестроении не убедился в безопасности маневра, тем самым создал помеху автобусу «Волгабас». 31-летний водитель автобуса резко затормозил, после чего у него в салоне упала 75-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

За 24 января в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 105 ДТП.