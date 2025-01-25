Лёню Голубкова из рекламы МММ кинули мошенники

«Меня юристы развели на 183 тысячи рублей. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поднимем. Спросил — там бесплатно? Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои посмотрели, такого адвоката нет. Подали мы в суд, я давал показания следователю. Там 1200 человек они обманули, пенсионеров. И молчок. Дело закрыли. Видно, крыша у них высокая. Вот так, внаглую», — поделился Пермяков.