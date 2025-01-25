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В Казахстане при взрыве на нефтебазе пострадали четыре человека

По данным МЧС, изначально на территории нефтебазы произошло возгорание трех спецмашин, а затем, до прибытия пожарных подразделений, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением ангара.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Взрыв произошел на нефтебазе в городе Жезказган в Казахстане, после чего возник пожар. В результате инцидента пострадали четыре человека, сообщили в МЧС республики.

По данным ведомства, изначально на территории нефтебазы произошло возгорание трех спецмашин, а затем, до прибытия пожарных подразделений, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением ангара.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание, его площадь составила 100 кв. м. «В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы. Причина пожара устанавливается», — добавили в ведомстве.

При тушении пожара сотрудники МЧС также защитили резервуары с топливом от перехода на них огня.