Детский садик и лицей во Владивостоке оказались в зоне риска затопления кипятком

Горожане, пытающиеся донести информацию об опасной ситуации до должностных лиц городской администрации и коммунальных служб через социальные сети, намекают на возможность повторения трагедии, произошедшей в районе остановки «Чайка» в ноябре 2024 года, когда в лужу кипятка, слитого из теплотрассы во время внезапных ремонтных работ, упала пожилая женщина. Её госпитализировали с обширными ожогами, но через две недели она умерла в больнице. Зона проведения работ не была огорожена или хотя бы помечена предупреждающими знаками, в отношении начальника Восточного района «Приморских тепловых сетей» возбуждено уголовное дело о халатности с тяжкими последствиями.