Правоохранители предупреждают о новом способе взлома мессенджеров

-Программа получает доступ к пуш-уведомления, СМС-сообщениям и фотографиям из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере. В конечном счете, с помощью вируса злоумышленники могут получить доступ к вашим аккаунтам в банковских приложениях и персональной информации, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.