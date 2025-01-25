Правоохранители предупреждают о новом способе взлома мессенджеров

О новом способе взлома мессенджеров предупреждает полиция Иркутской области. Злоумышленники присылают жертвам вредоносный файл с вопросом «Это ты на видео?». После того, как владелец телефона активирует файл для просмотра, операционная система заражается вирусом-трояном «Мамонт».
-Программа получает доступ к пуш-уведомления, СМС-сообщениям и фотографиям из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере. В конечном счете, с помощью вируса злоумышленники могут получить доступ к вашим аккаунтам в банковских приложениях и персональной информации, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Специалисты по безопасности напоминают, что безопасно устанавливать любые программы на свой телефон можно только из официальных магазинов приложений.