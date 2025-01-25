В Хабаровском крае самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы

Самолет Ан-24 не смог взлететь и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нелькана в Хабаровском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«При разгоне он не смог оторваться от полосы, экипаж начал резко тормозить и выкатился за пределы полосы на 30 метров. На борту находились три члена экипажа и 20 пассажиров. Пострадавших нет», — сообщил источник агентства.
Между тем в соцсетях появились фото и видео самолета, угодившего в лесопосадку. Похоже, набрав скорость, он ушел резко влево с ВПП. Борт принадлежит авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Он должен был выполнить рейс НИ 416 в Хабаровск.
Причиной происшествия мог стать прерванный взлет из-за отказа одного из двигателей.