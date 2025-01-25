В Хабаровском крае самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы

Между тем в соцсетях появились фото и видео самолета, угодившего в лесопосадку. Похоже, набрав скорость, он ушел резко влево с ВПП. Борт принадлежит авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Он должен был выполнить рейс НИ 416 в Хабаровск.